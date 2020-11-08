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СМИ раскрыли планы Байдена после жесткой схватки с Трампом
08 ноября 2020, 11:50 • 189 • Политика
Скандальные выборы в США завершились – провозглашенный президентом "сонный Джо" намерен внести ряд серьезных изменений в жизнь страны
После инаугурации Джо Байден планирует отменить принятые Дональдом Трампом решения. Об этом сообщают СМИ.
Провозглашенный президентом США Байден собирается вернуть Америку в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход из ВОЗ – покинуть организацию Штаты планировали в 2021 году. Информацией поделилась Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
Также политик собирается аннулировать запрет иммиграцию из стран, где большую часть населения представляют мусульмане. Нововведения коснутся и мигрантов. Ранее отмененную программу, позволяющую незаконно ввезенным в США в детстве людям остаться в стране, могут восстановить.
Накануне, 7 ноября, Джо Байден обратился к нации. Политик объявил о триумфе на выборах и назвал ключевые моменты нового пути, по которому намерен вести страну. По словам провозглашенного президентом Байдена, он собирается добиться процветания Америки и вновь заставить весь мир ее уважать, а также искоренить расизм и заняться спасением климата. Трансляцию выступления публикует RT.
О результатах выборов, досрочно объявленных СМИ, высказался Дональд Трамп. Накануне он заявил, что не собирается так просто сдаваться и намерен обжаловать в суде итоги голосования.
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