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СМИ раскрыли план MI-6 по противостоянию с Россией

30 ноября 2021, 09:35  •  74 • Политика
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лондон собирается обогнать Москву в сфере технологий
Новый глава MI-6 Ричард Мур выступит во вторник, 30 ноября, с речью о планах его подразделения бороться с Россией и Китаем. СМИ выяснили детали того, что хочет сказать руководитель британской внешней разведки.
Как пишет The Guardian, Мур считает, что ведомство должно стать более открытым, чтобы его секреты никто не узнал. Глава MI-6 отмечает, что Россия и Китай активно используют возможности ИИ, а также развивают другие технологии.
Мур собирается публично признать, что его ведомство не способно самостоятельно производить технологии для борьбы с физическими и виртуальными угрозами, как это делает знаменитый персонаж Q в фильмах о тайном агенте Джеймсе Бонде. 
Теперь же MI-6 придется сотрудничать с глобальными технологическими фирмами, например с Инвестиционным фондом национальной безопасности. Мур считает, что это масштабное изменение в работе внешней разведки, которая всегда полагалась на собственный потенциал в создании технологий высшего уровня, чтобы, оставаясь в тени, выполнять свою миссию. 
Так, Великобританию беспокоит тот факт, что Китай вскоре сможет перешагнуть технологическое развитие Запада, особенно в части ведения разведки. В MI-6 полагают, что успехи Пекина в киберпространстве дали ему возможность глобальной слежки. Мур отмечает в своей речи, что противники Великобритании тратят большие средства на освоение искусственного интеллекта и синтетической биологии, потому что понимают – в случае успеха это даст им рычаги воздействия. Синтетическая биология, как уточняет газета, позволит Китаю получить инструменты управления живыми организмами. 
Что касается России, то MI-6 беспокоят ее хакерские возможности. Британцев тревожит взлом программного обеспечения SolarWinds, а также атаки программ-вымогателей – хакеров, которые шантажируют британские компании ради денег. Напомним, что, обвиняя россиян в причастности к этим происшествиям, Запад так ни разу и не предоставил доказательства. 

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