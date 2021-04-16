СМИ раскрыли козырь России при возможной атаке Японии на Курилы

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Российские бомбардировщики не оставят японцам ни единого шанса

Япония, несмотря на заявления России о том, все еще лелеет надежду "отобрать" Курилы. Западные эксперты полагают, что в теории Токио может применить силу для того, чтобы попытать удачу. Однако японских военных будет ждать сюрприз – у россиян есть козырь, рассказывает издание Window on Eurasia.

Как пишут авторы статьи, многие недооценивают мощь японской армии – за последние годы власти Страны восходящего солнца многое сделали для ее модернизации. Эксперты отмечают, если Япония решит неожиданно атаковать российскую территорию, военным РФ может быть трудно защищать земли. Так, Токио может воспользоваться военными кораблями и мелкими судами, в том числе рыболовецкими, чтобы "завоевать" все острова Курильской гряды. При этом не исключено, что Запад поддастся соблазну и решит устроить провокации против РФ со стороны Крыма и Калининграда.

Однако японцев все равно будет ждать провал – они даже не успеют ничего сделать. У России на Дальнем Востоке есть стратегические бомбардировщики. Несколько самолетов могут уничтожить Японию, а ее военным некуда будет возвращаться после попытки атаковать Курилы. Впрочем, неизвестно, решится ли Москва на такой серьезный шаг. Тем более, что есть куда проще маневр, который позволит России предотвратить атаку Японии – военные могут просто заблокировать японские корабли в море, если будут наблюдать за перемещением судов, что очевидно итак делается.

Ранее японские СМИ заявили, что СССР мог передать Токио часть Курил.