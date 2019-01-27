СМИ: Ракицкий вылетел в Катар для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий вылетел в Доху для подписания контракта с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает Sportarena.com.

По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. При этом «Шахтёр» может ещё получить €2 млн в качестве бонусов.

Зарплата Ракицкого в российском клубе составит €2,5 млн.

Ракицкий выступает за донецкую команду на протяжении всей карьеры, с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер ПСЖ рассказал, когда может состояться трансфер Паредеса из «Зенита».