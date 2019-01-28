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СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените»
28 января 2019, 09:54 • 105 • Украина
Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий успешно прошёл медосмотр для перехода в петербургский «Зенит».
© РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, игрок приступит к работе с сине-бело-голубыми на втором сборе команды. Отмечается, что он прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором, где его представят команде.
Ракицкий выступает за донецкую команду на протяжении всей карьеры, с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, забил один мяч и отдал результативную передачу.
Ранее тренер ПСЖ пошутил по поводу скорого трансфера футболиста «Зенита» Паредеса.
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