Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского ...
Песков опроверг принцип "что-то отдать или что-то получить" по перегов...
"Далеко не случайно": цинизм европейских СМИ по поводу блокады Ленинг...
"Продать Курилы не удалось": Отстаивание островов украинские СМИ обозв...
Главная / Украина

СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените»

28 января 2019, 09:54  •  105 • Украина
Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий успешно прошёл медосмотр для перехода в петербургский «Зенит».
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, игрок приступит к работе с сине-бело-голубыми на втором сборе команды. Отмечается, что он прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором, где его представят команде.

Ракицкий выступает за донецкую команду на протяжении всей карьеры, с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, забил один мяч и отдал результативную передачу.

Ранее тренер ПСЖ пошутил по поводу скорого трансфера футболиста «Зенита» Паредеса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


105
Источник
Похожие новости
26 января 2019, 18:54
Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут музею в Швейцарии
26 января 2019, 22:09
Тимошенко обвинила Порошенко в захвате медийного пространства
27 января 2019, 11:09
В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе
Загрузка...
27 января 2019, 14:24
«Было две газовые войны»: в Раде заявили о ненадёжности Украины как транзитёра российского газа в Европу
28 января 2019, 09:54
В Раде рассказали о последствиях завершения газового контракта с Россией
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
28 января 2019, 06:54
Украина начала вторжение в Израиль (Руслан Осташко)
28 января 2019, 00:09
«Для защиты каждой базы ВМФ»: на что способны новейшие минные тральщики России
28 января 2019, 06:54
Австралия сделала заявление о главе государства Венесуэлы
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказа...
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 14:24
Фото позора Порошенко в Израиле стерли с президентского сайта: "Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!"
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный статус" в обмен на Курильские острова
27 января 2019, 14:39
Киеву нужно сменить курс на Россию: В Британии поставили условие решения конфликта в Донбассе
24 января 2019, 17:24
Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком
25 января 2019, 13:54
"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"
23 января 2019, 17:09
Как Путин дуплетом ударил по Прибалтике и США
22 января 2019, 20:54
Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.