СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените»

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий успешно прошёл медосмотр для перехода в петербургский «Зенит».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, игрок приступит к работе с сине-бело-голубыми на втором сборе команды. Отмечается, что он прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором, где его представят команде.

Ракицкий выступает за донецкую команду на протяжении всей карьеры, с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, забил один мяч и отдал результативную передачу.

Ранее тренер ПСЖ пошутил по поводу скорого трансфера футболиста «Зенита» Паредеса.