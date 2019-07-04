СМИ ради сенсации о зарплате в СКР назвали секретным несекретный документ

Президент России Владимир Путин выпустил секретный указ, где говорится, что заработные платы в Следственном комитете России в течение трех лет вырастут на 20 процентов. Так думает источник "Дождя", а телеканал, соответствено, пытается убедить нас в его правоте.

Министерство финансов действительно опубликовало документы к проекту бюджета на 2020-2022 годы, где есть ссылка на повышение зарплаты следователей. Но, первое, это проект, второе - в Минфине не стали говорить с "Дождем" о пунктах документа, комментариев не было. Тем не менее телеканал продолжает: на повышение вознаграждения направят 16,5 миллиарда рублей. В год - по 5,5 миллиарда рублей. Источник канала связывает повышение с секретным указом Путина, правда, есть нюанс, гриф у этого указа - "для служебного пользования". То есть даже если бумага и существует (а она не опубликована), речь о грифе "секретно" не идет. На это, кстати, уже указали телеканалу зрители или, скорее, читатели.

Фото: twitter.com/Вадим

Ответа от телеканала не последовало. А следом собираются новые подобные комментарии.

Фото: Twitter/Событие.

Жаль, что тиражирующие материал телеканала снова и снова не обращают внимание на явные нестыковки. Стандартный пост на тему выглядит так: обязательно со словом "секретно", все нужные пометки в наличии. Будто отработка "заказа", впрочем, это лишь мнение.

Фото: Twitter.com/SvetaRobenkova