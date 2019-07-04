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СМИ ради сенсации о зарплате в СКР назвали секретным несекретный документ
04 июля 2019, 13:09 • 39 • Политика
Ради сенсации о повышении зарплат в СКР средства массовой информации назвали секретным несекретный документ. Сами же авторы заметки говорят о "секретном указе Путина", а затем отмечают, что гриф у него "для служебного пользования". На нестыковки указали читатели издания.
Президент России Владимир Путин выпустил секретный указ, где говорится, что заработные платы в Следственном комитете России в течение трех лет вырастут на 20 процентов. Так думает источник "Дождя", а телеканал, соответствено, пытается убедить нас в его правоте.
Министерство финансов действительно опубликовало документы к проекту бюджета на 2020-2022 годы, где есть ссылка на повышение зарплаты следователей. Но, первое, это проект, второе - в Минфине не стали говорить с "Дождем" о пунктах документа, комментариев не было. Тем не менее телеканал продолжает: на повышение вознаграждения направят 16,5 миллиарда рублей. В год - по 5,5 миллиарда рублей. Источник канала связывает повышение с секретным указом Путина, правда, есть нюанс, гриф у этого указа - "для служебного пользования". То есть даже если бумага и существует (а она не опубликована), речь о грифе "секретно" не идет. На это, кстати, уже указали телеканалу зрители или, скорее, читатели.
Фото: twitter.com/Вадим
Ответа от телеканала не последовало. А следом собираются новые подобные комментарии.
Фото: Twitter/Событие.
Жаль, что тиражирующие материал телеканала снова и снова не обращают внимание на явные нестыковки. Стандартный пост на тему выглядит так: обязательно со словом "секретно", все нужные пометки в наличии. Будто отработка "заказа", впрочем, это лишь мнение.
Фото: Twitter.com/SvetaRobenkova
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