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СМИ "слили" неофициальные переговоры России и Саудовской Аравии. Нефть тут же подскочила в цене

06 января 2021, 08:25  •  16 • Политика
СМИ "слили" суть неофициальных переговоров представителей России и Саудовской Аравии. Утверждается, что стороны достигли консенсуса по вопросу объёмов добычи нефти в следующие месяцы. На этом фоне нефть тут же подскочила в цене.
Газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила о достижении консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу объёмов добычи нефти.
Так, собеседники издания утверждают, что стороны подтвердили свою готовность придерживаться установленных квот в течение февраля. Уже в марте масштабы добычи в обеих странах могут быть увеличены.
Ожидается, что данная договорённость будет официально закреплена в ходе переговоров в рамках ОПЕК+. Они должны пройти 5 января.
Совещание должно было начаться в 17.30 по московскому времени, однако оно было отложено, о чём рассказали представители делегаций государств.
Примечательно, что после данной публикации WSJ цены на сырьё Brent с поставкой в марте выросли до более 53 долларов за баррель. Это на 3,6 процента выше той отметки, которая фиксировалась на момент закрытия прошлых торгов.

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