СМИ "слили" неофициальные переговоры России и Саудовской Аравии. Нефть тут же подскочила в цене

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила о достижении консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу объёмов добычи нефти.

Так, собеседники издания утверждают, что стороны подтвердили свою готовность придерживаться установленных квот в течение февраля. Уже в марте масштабы добычи в обеих странах могут быть увеличены.

Ожидается, что данная договорённость будет официально закреплена в ходе переговоров в рамках ОПЕК+. Они должны пройти 5 января.

Совещание должно было начаться в 17.30 по московскому времени, однако оно было отложено, о чём рассказали представители делегаций государств.

Примечательно, что после данной публикации WSJ цены на сырьё Brent с поставкой в марте выросли до более 53 долларов за баррель. Это на 3,6 процента выше той отметки, которая фиксировалась на момент закрытия прошлых торгов.