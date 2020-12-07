Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Главная / Политика

СМИ: Путин с Меркель забраковали "план Кравчука"

07 декабря 2020, 22:35  •  190 • Политика
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Киевскому режиму в очередной раз напомнили о необходимости выполнить Минские договоренности
Во время телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель последняя попросила нашего президента оказать содействие в организации новогоднего обмена между Украиной и ЛДНР. Об этом пишут СМИ.
На что Владимир Путин напомнил о необходимости придерживаться достигнутых ранее договоренностей – в частности, выполнять Минские соглашения. Российский главнокомандующий отметил, что Киев до сих пор ничего не выполнил из парижского коммюнике, которое сам подписал 9 декабря 2019 года.
При этом Москва не против ознакомиться с наработками украинских коллег по модернизации Минских договоренностей. Но, например, "план Кравчука" в Кремле не примут. В этом прожекте определенные Москвой как первостепенная задача местные выборы в Донбассе задвинуты в конец, зато упор сделан на переходе к Незалежной контроля за российско-украинской госграницей.
По данным телеграм-канал "Легитимный", Меркель согласились, что вариант главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука "сыроват" и требует доработки.
Тем времен, обстановка на юго-востоке страны обостряется. Недавно стало известно, что в конфликт готова вмешаться третья сторона. Так, по мнению военного эксперта Сергея Ищенко, Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



190
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
07 декабря 2020, 08:50
Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 14:20
Киев подготовил подарок русским на Новый год, чтобы весь мир сказал: "Опять виновата Россия"
07 декабря 2020, 14:20
Американцы оскорбительно высказались о русских девушках. Пришлось извиняться
07 декабря 2020, 10:40
Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
05 декабря 2020, 15:35
Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
05 декабря 2020, 23:50
«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.