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СМИ: Путин с Меркель забраковали "план Кравчука"
07 декабря 2020, 22:35 • 190 • Политика
Киевскому режиму в очередной раз напомнили о необходимости выполнить Минские договоренности
Во время телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель последняя попросила нашего президента оказать содействие в организации новогоднего обмена между Украиной и ЛДНР. Об этом пишут СМИ.
На что Владимир Путин напомнил о необходимости придерживаться достигнутых ранее договоренностей – в частности, выполнять Минские соглашения. Российский главнокомандующий отметил, что Киев до сих пор ничего не выполнил из парижского коммюнике, которое сам подписал 9 декабря 2019 года.
При этом Москва не против ознакомиться с наработками украинских коллег по модернизации Минских договоренностей. Но, например, "план Кравчука" в Кремле не примут. В этом прожекте определенные Москвой как первостепенная задача местные выборы в Донбассе задвинуты в конец, зато упор сделан на переходе к Незалежной контроля за российско-украинской госграницей.
По данным телеграм-канал "Легитимный", Меркель согласились, что вариант главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука "сыроват" и требует доработки.
Тем времен, обстановка на юго-востоке страны обостряется. Недавно стало известно, что в конфликт готова вмешаться третья сторона. Так, по мнению военного эксперта Сергея Ищенко, Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе.
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