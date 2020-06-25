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СМИ: Путин разругался с Лукашенко

25 июня 2020, 16:00  •  165 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Белорусский президент отказался занимать место рядом с российским коллегой
Напряженные отношения между РФ и Белоруссией отразились на поведении лидеров государств во время Парада Победы в Москве, утверждают журналисты.
Украинские издания обсуждают видеоролики, выложенные в интернете, где после возложения цветов к Вечному огню Александр Лукашенко нарочно пропустил место рядом с Владимиром Путиным, которое ему оставили, и встал рядом с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
При этом видно, как российский президент с удивлением оборачивается в сторону коллеги, то есть поступок белорусского лидера не замеченным не остался.
Кроме того, СМИ растиражировали запись, где Владимир Путин жмет руки ветеранам и пропускает младшего сына Лукашенко Николая, который, по всей видимости, тоже хотел с ним поздороваться за руку.

Стоит отметить, что российский президент мог поздравлять ветеранов, и тот факт, что он пропустил сына белорусского лидера, особого удивления не вызывает.
Тем не менее, как сообщает "БелТА", глава Белоруссии заявил, что планирует в ближайшее время провести встречу с Владимиром Путиным. И одним из обсуждаемых вопросов станут резонансные выборы президента в Республике. Лукашенко сказал, что идет вмешательство в процесс из-за рубежа, и при этом применяются "самые современные фальшивые технологии".
Напомним, Александр Лукашенко стал одним из лидеров, которых пригласили в Россию на Парад Победы. Во время торжества глава Белоруссии не смог сдержать эмоций и заплакал.

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