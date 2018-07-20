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СМИ: Путин предложил Трампу организовать референдум по Донбассу
20 июля 2018, 11:24 • 80 • Украина
Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу урегулировать кризис на Донбассе с помощью референдума. Данную идею он озвучил на встрече в Хельсинки.
© Reuters
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как указывает агентство, об этом предложении Трампу Путин рассказал во время совещания с послами и постоянными представителями России.
Отмечается, что лидеры договорились пока не озвучивать публично данный план, чтобы президент США мог изучить этот вопрос.
По словам источников, речь идёт о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик выскажутся о статусе территорий.
Ранее Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов, отметил, что в настоящее время остаются риски обострения ситуации на юго-востоке Украины.
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