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СМИ: Путин отказал Трампу в охране Белого дома российскими военными

08 июня 2020, 15:00  •  32 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российский президент призвал американского "взяться за ум"
Во время массовых протестов в США президент Дональд Трамп не раз заявлял, что намерен решить проблему с привлечением армии. В этом ему препятствуют не только губернаторы штатов, но и министр обороны Америки Марк Эспер, а также генерал армии Марк Милли.
Как сообщает издание The New Yorker, в один из таких разговоров с представителями Минобороны и армии США Дональд Трамп не сдержал эмоций, огрызнувшись на них со словами: "Я позвоню Владу (Владимиру Путину – прим.редакции)".
По телефону Трамп обратился с просьбой к российскому президенту прислать в Штаты около 10 тысяч российских военных для охраны Белого дома. В Кремле на такую просьбу ответили с холодом.
"Со стороны это будет выглядеть ужасно. Хуже того безумия, что ты устроил с Библией. Серьезно, давай же, берись за ум", – приводит издание ответ российского президента со ссылкой на собственные источники в Кремле.
Позже Трамп решил обратиться за подобной помощью к корейскому лидеру Ким Чен Ыну. Однако там даже не ответили на его звонки, утверждает издание.
Некоторые страны считают, что ситуация с протестами навредит Америке не только на внутренней, но и на мировой политической арене. Часть СМИ утверждает, что Россия уже "воспользовалась" ослаблением США в своих интересах.

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