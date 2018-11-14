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СМИ: Проведение «объединительного собора» на Украине намечено на 22 ноября

14 ноября 2018, 21:24  •  95 • Украина
В Киеве в четверг, 22 ноября, пройдёт «объединительный собор» епископов, в ходе которого, вероятно, будет избран предстоятель единой православной церкви на Украине, сообщает издание «Голос UA».
 
РИА Новости
 

«Согласно плану мероприятий собор состоится 22 ноября. Планируется, что подготовка устава православной церкви на Украине и текста томоса об автокефалии будет закончена к началу собора», — говорится в тексте.

Также отмечается, что итоги мероприятия будут представлены на сессии синода Вселенского патриархата, проведение которого запланировано на 28—30 ноября.

«Томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат новому предстоятелю единой православной церкви на Украине», — указано в сообщении.

Ранее СМИ передавали, что предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий заявили, что готовы не выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой церкви на Украине.

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