СМИ: Проведение «объединительного собора» на Украине намечено на 22 ноября

В Киеве в четверг, 22 ноября, пройдёт «объединительный собор» епископов, в ходе которого, вероятно, будет избран предстоятель единой православной церкви на Украине, сообщает издание «Голос UA».

«Согласно плану мероприятий собор состоится 22 ноября. Планируется, что подготовка устава православной церкви на Украине и текста томоса об автокефалии будет закончена к началу собора», — говорится в тексте.

Также отмечается, что итоги мероприятия будут представлены на сессии синода Вселенского патриархата, проведение которого запланировано на 28—30 ноября.

«Томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат новому предстоятелю единой православной церкви на Украине», — указано в сообщении.

Ранее СМИ передавали, что предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий заявили, что готовы не выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой церкви на Украине.