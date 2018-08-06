СМИ: «Пропавшего» Порошенко обнаружили в киевском ресторане

• 112 • Украина

Президента Украины Петра Порошенко, который, по данным СМИ, некоторое время не появлялся на рабочем месте, обнаружили в одном из киевских ресторанов.

РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua». Отмечается, что украинский политолог Ярослав Макитра опубликовал фотографию «пропавшего» Порошенко за ужином в киевском ресторане MANU. По словам политолога, снимок был сделан им вечером 5 августа. Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации украинского лидера написали, что Порошенко с начала недели не появляется на рабочем месте.