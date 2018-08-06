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СМИ: «Пропавшего» Порошенко обнаружили в киевском ресторане
06 августа 2018, 19:24 • 112 • Украина
Президента Украины Петра Порошенко, который, по данным СМИ, некоторое время не появлялся на рабочем месте, обнаружили в одном из киевских ресторанов.
РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что украинский политолог Ярослав Макитра опубликовал фотографию «пропавшего» Порошенко за ужином в киевском ресторане MANU.
По словам политолога, снимок был сделан им вечером 5 августа.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации украинского лидера написали, что Порошенко с начала недели не появляется на рабочем месте.
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