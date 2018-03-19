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СМИ: Проиграв спор, Песков в отличие от Грудинина сбрил усы

19 марта 2018, 21:54  •  276 • Политика
На фоне ставшего известным предвыборного пари Павла Грудинина и Юрия Дудя в Сети появился список других интересных споров и ставок политиков и знаменитостей.
Спор между журналистом Юрием Дудем и политиком Павлом Грудининым по поводу усов последнего заставил СМИ и общественность вспомнить, какие еще пари и интересные сделки заключали российские и мировые знаменитости в последнее время. Свой список на этот счет составило интернет-издание BFM.ru.
Собственно, усы уже единожды становились предметом спора в российской политике. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще в 2014 году обещал своей дочери, что если та хорошо сдаст ЕГЭ, он сбреет свои усы. Экзамен был сдан, усы были сбриты.
Кроме того, журналисты вспомнили, что перед выборами в Государственную Думу России в 2016 году теннисист Евгений Кафельников поспорил не с кем-нибудь, а с самим Алексеем Навальным о политических перспективах партии "Яблоко". Спортсмен полагал, что у той есть шансы пройти в парламент, оппозиционер - что нет. В итоге Кафельников проиграл. По условиям пари он обязался в течение года играть в теннис и гольф только в футболке с надписью "Навальный".
Известный интеллектуал Анатолий Вассерман когда-то поспорил со своими однокурсниками на тему взаимоотношения полов. Поскольку произошло это достаточно давно, еще в студенчестве Вассермана, точный предмет спора уже несколько позабыт. Тем не менее известно, что данное пари Вассерман проиграл. Может быть, несколько скоропалительно многократный победитель интеллектуальных игр обещал, что в случае проигрыша он возьмет на себя обет девственности. По утверждению самого Анатолия Вассермана, условия данного пари он блюдет до сих пор.
Подробнее с подборкой известных пари и споров знаменитостей вы можете ознакомиться на сайте BFM.ru.

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