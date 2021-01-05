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СМИ припугнули Японию последствиями "захвата" Курил

05 января 2021, 19:35  •  52 • Политика
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Посягательства на территории РФ обернутся для Страны восходящего солнца весьма плачевными результатами
Японские средства массовой информации вновь принялись обсуждать тему Южных Курил, которые многие представители Страны восходящего солнца по прежнему называют "северными территориями". Так, телеканал NV опубликовал материал, в котором рассуждает о возможном победителе в случае возникновения конфликта между Москвой и Токио.
Согласно приведенным данным, Курильские острова являются для обеих сторон давним "предметом спора", который длится десятилетиями. Впрочем, никаких споров российская сторона и не ведет, так как о принадлежности территорий, входящих в состав Российской Федерации, Кремль давно дал однозначный ответ.
В материале также содержатся многочисленные рассуждения японских экспертов, которые заявляют об ограничении ресурсов и военного контингента на территории Курильских островов. На основе приводимой информации специалисты и пытаются смоделировать возможное столкновение между Россией и Японией.
Как пишет NV, если Токио примет решение о силовом захвате Южных Курил, то Японии грозят необратимые последствия. Японская сторона рискует потерять навсегда минимум отдельные регионы Хоккайдо, куда "высадится российская армия", передает "ПолитРоссия".
Ранее японские интернет-пользователи бурно отреагировали на заявление замглавы Минобороны России Тимура Иванова о строительстве военных объектов на Курилах.

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