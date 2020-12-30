СМИ: преемник Меркель обострит отношения с Россией

Ангела Меркель. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com

Москве грозит срыв "Северного потока - 2"

Правоцентристский блок ХДС/ХСС может набрать примерно 30-35% голосов в предстоящих выборах в немецкий парламент, о чем говорят опросы. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы занять уверенное первое место. В середине января станет известно о том, кто станет лидером "правых".

Наилучшие шансы, считают обозреватели, имеет представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который мог бы одержать победу с большим отрывом из-за лидирующего положения в общенациональных опросах. Однако в действительности назвать немецкого политика преемником действующего канцлера Ангелы Меркель не повернется язык из-за давней вражды с ней, а также более резкой риторики в адрес России.

Так, Мерц является сторонником моратория строительства "Северного потока – 2", а также считает Кремль главным виновником катастрофического наплыва беженцев в Германию, который стал для населения ФРГ настоящей головной болью за последние несколько лет.

Как пишет газета "Взгляд", за последнее шестилетие в Германии сильно испортился имидж "канцлерин", а дело идет к тому, что на место Меркель, вполне вероятно, может придти новый лидер с усиленной антироссийской риторикой. Стоит учитывать и то, что после инаугурации Байдена в Соединенных Штатах администрация избранного президента сможет выйти на хорошую связь с любым из возможных преемников. В таком случае РФ не сможет так эффективно играть на противоречиях Германии и США, так как их станет меньше. Команда Трампа вела позиционную войну с Меркель, а демократы рады практически всем ее преемникам.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что избранному лидеру ХДС удастся добиться моратория на "Северный поток – 2" при обретении большинства голосов на внутрипартийных выборах.