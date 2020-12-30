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СМИ: преемник Меркель обострит отношения с Россией

30 декабря 2020, 23:20  •  62 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Москве грозит срыв "Северного потока - 2"
Правоцентристский блок ХДС/ХСС может набрать примерно 30-35% голосов в предстоящих выборах в немецкий парламент, о чем говорят опросы. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы занять уверенное первое место. В середине января станет известно о том, кто станет лидером "правых".
Наилучшие шансы, считают обозреватели, имеет представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который мог бы одержать победу с большим отрывом из-за лидирующего положения в общенациональных опросах. Однако в действительности назвать немецкого политика преемником действующего канцлера Ангелы Меркель не повернется язык из-за давней вражды с ней, а также более резкой риторики в адрес России.
Так, Мерц является сторонником моратория строительства "Северного потока – 2", а также считает Кремль главным виновником катастрофического наплыва беженцев в Германию, который стал для населения ФРГ настоящей головной болью за последние несколько лет.
Как пишет газета "Взгляд", за последнее шестилетие в Германии сильно испортился имидж "канцлерин", а дело идет к тому, что на место Меркель, вполне вероятно, может придти новый лидер с усиленной антироссийской риторикой. Стоит учитывать и то, что после инаугурации Байдена в Соединенных Штатах администрация избранного президента сможет выйти на хорошую связь с любым из возможных преемников. В таком случае РФ не сможет так эффективно играть на противоречиях Германии и США, так как их станет меньше. Команда Трампа вела позиционную войну с Меркель, а демократы рады практически всем ее преемникам.
Ранее политолог Александр Рар заявил, что избранному лидеру ХДС удастся добиться моратория на "Северный поток – 2" при обретении большинства голосов на внутрипартийных выборах.

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