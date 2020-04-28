СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле

Башар Асад. Фото: Syrian Presidency/Xinhua/www.globallookpress.com

Москва столкнулась с высоким уровнем коррупции официального Дамаска

Работа президента Сирии Башара Асада вызывает недовольство его коллеги из России Владимира Путина. К такому выводу пришли некоторые израильские и турецкие журналисты, изучив российские публикации о ситуации в САР за апрель.

Основная критика Кремля в адрес Дамаска связана с коррупцией в правительстве Сирии. Об этом пишет некоммерческий проект Middle East Monitor на основе сообщений израильского канала Keshet 12, а тот, в свою очередь, ссылается на источники в местной разведке.

Те утверждают, что беспрецедентная кампания российских СМИ против Асада свидетельствует о том, что "Кремль сыт по горло" и отворачивается от него. По информации израильтян, такая кампания не могла начаться без указания Путина, "главного спасителя режима".

Канал насчитал десять российских статей с критикой коррупции и неэффективности Асада, которые были опубликованы одновременно, что "невозможно без разрешения Кремля". Отмечается, что ряд комментаторов из РФ в материалах предлагают заменить сирийского лидера и предлагают кандидатуры, одна из них даже устраивает якобы Москву и Вашингтон. Речь идет о местном оппозиционере Ахмеде Джарбе.

"Атаку" наших СМИ на действующего лидера САР заметил турецкий телеканал TRT Arabi. Там считают, что это самая "жесткая" и "интенсивная" критика Дамаска, которого и ранее Москва ругала, но то были единичные случаи. В качестве примера, издание привело целый ряд публикаций "Федерального агентства новостей".

В частности, в одной из них основное внимание уделялось ограничениям и препятствиям, с которыми сталкиваются российские компании и инвесторы в Сирии, а также отсутствию воли и решимости Асада противостоять коррупции и центрам влияния в его администрации, в том числе премьер-министру страны Имаду Хамису. Последнего обвиняют в лживых отчетах о поставках нефти и газа, из-за якобы дефицита которых случаются перебои в электроэнергии.

"Эти нападки происходят на фоне глобального экономического кризиса, вызванного мерами по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса по всему миру, и сопровождаются приближающимся применением американских санкций против режима Асада и его сторонников, особенно России и Ирана", – говорится в материале канала.

Как полагает журналист Наср аль-Юсефа, критика в адрес лидера САР в российской прессе связана с трудностями и коррупцией, с которыми наши компании столкнулись при работе в этой стране.

"Россияне не меньше китайцев знают о том, как давать взятки, но считают, что не должны платить, потому что спасли систему", – сказал он.

Напомним, последний телефонный разговор между Путиным и Асадом, о котором сообщала пресс-служба Кремля, состоялся 20 марта.

