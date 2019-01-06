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СМИ: Поставки российского самолета в Иран заблокированы Минфином США

06 января 2019, 17:39  •  123 • Политика
Министерство финансов США заблокировало поставки российского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщает iHLS. По данным израильского информационного ресурса, одобрение данной сделки в Вашингтоне стало необходимым потому, что свыше 10% деталей самолета производятся в Америке.
Как отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани, в настоящий момент о предоставлении соответствующей лицензии Управлением по контролю за иностранными активами при Минфине США "не может быть и речи".
Господин Самани также отметил, что замена американских запчастей, используемых при сборке российского лайнера, потенциально может занять очень много времени.
Напомним, что меморандум о поставке четырех десятков самолетов Sukhoi Superjet 100 из России в Иран был подписан на авиасалоне Eurasia Airshow в апреле минувшего года. Предполагалась, что "Гражданские самолеты Сухого" осуществят поставку лайнеров двум иранским компаниям до 2022 года.
Sukhoi Superjet 100 представляет собой ближнемагистральный самолёт, способный принять на своем борту до 98 пассажиров и предназначенный для перелетов на расстояние от трех тысяч до 4,6 тысячи километров. Он был разработан российской компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии иностранных партнеров.

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