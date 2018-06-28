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СМИ: Посол Швейцарии на Украине попал в ДТП под Львовом
28 июня 2018, 12:54 • 55 • Украина
Во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился посол Швейцарии на Украине и в Молдавии Гийом Шойрер. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники.
РИА Новости
Отмечается, что столкновение трёх автомобилей произошло вечером 27 июня на автодороге Киев — Чоп.
По данным местной полиции, в результате ДТП получили травмы шесть человек, в том числе гражданин Швейцарии.
«55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя Львовской области и автомобилем Chery, за рулем которого находился львовянин», — заявили в полиции.
Источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что в одном из автомобилей находился швейцарский посол с женой.
Ранее во Львовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии.
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