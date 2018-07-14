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СМИ: Порошенко выступал перед пустым залом на саммите НАТО

14 июля 2018, 12:24  •  378 • Украина
Главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачёв опубликовал в своём Facebook фото с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе.
 
Reuters
 

На кадре видно, что в зале почти никого не было. Журналисты и фотографы заняли лишь около десяти мест в первых рядах.

«Украина — НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — подписал Ткачёв снимок.

В феврале сообщалось, что Порошенко выступал в почти пустом зале на Мюнхенской конференции по безопасности.

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