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СМИ: Порошенко собрался занять пост мэра Киева
02 сентября 2020, 18:10 • 121 • Политика
Хозяин "Рошена" намерен сместить с должности экс-боксера
Украинские СМИ и соцсети ожидают, что в ближайшее время пятый президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко объявит о выдвижении своей кандидатуры на должность мэра Киева. К такому выводу они приходят из-за размещенных на улицах столицы Незалежной билбордов с предвыборной агитацией партии "Европейская солидарность", на которых изображен именно главный кондитер страны, а не его нынешний соратник Алексей Гончаренко.
"Наш источник из "прозрачного офиса" сообщает, что такой сценарий проговаривается. Но очень вскользь и, по оценкам, с вероятностью примерно 1:3 или даже 1:4. Это исключительно рабочий черновик, который обсуждается. Но вероятно, что в более узких кругах руководства о нем говорят более предметно. Решение может быть принято, по оценкам источника, в ближайшие дни", – сообщает телеграм-канал Klymenko Time.
Отмечается, что кампании может пройти под лозунгом в стиле "начнем освобождение Украины с Киева". Противопоставлять же пана Порошенко собираются не действующему градоначальнику Виталию Кличко, а президенту страны Владимиру Зеленскому.
Однако в окружении хозяина "Рошена" всерьез опасаются, что даже при таких раскладах он проиграет бывшему боксеру, поскольку против него будут брошены мощные силы в виде ситуативной коалиции "Кличко – Зеленский", полагают авторы аккаунта.
Напомним, выборы мэра Киева состоятся 25 октября. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, будет назначен второй тур. Кличко, который руководит мегаполисом, уже объявил, что будет повторно баллотироваться. Кроме него, еще семь человек уже выразили желание занять мэрское кресло.
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