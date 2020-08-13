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СМИ: Порошенко потратил на отпуск порядка шести миллионов

13 августа 2020, 20:30  •  26 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Путешествие экс-главы Незалежной в нынешнем году было крайне экономичным
Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко весьма скромно потратился на отдых, по сравнению, конечно, с предыдущими годами. Хозяин "Рошена" с домочадцами – супругой и детьми – провел свой отпуск в Турции с 27 июля по 4 августа, заплатив за все удовольствия около $213 тыс.
Эксклюзивными подробностями путешествия "шоколадного короля" поделилось украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что Петр Алексеевич с семьей вылетел в Бодрум частным самолетом Learjet 6 с бортовым номером T7-ISH. Данный чартер стоит €15 тыс. без питания в одном направлении.
После отдыха на Средиземном море и публикаций в СМИ пан Порошенко вынужден был внести существенные коррективы в свою налоговую декларацию. Так он указал, что потратил свыше миллиона: на транспортные услуги 530 095 грн, еще 650 043 грн обменял на валюту.
Однако позже на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) появилось уточнение, из которого следует, что депутат Верховной рады потратил еще 2 055 506 грн на оплату проживания и на валютобменную операцию 2 596 448 грн. По данным издания, эти траты лидер "ЕС" осуществил за 5 дней до отпуска на турецком курорте.
Напомним, зимой 2018 г. вокруг тогда еще президента Порошенко разгорелся скандал из-за его отдыха на Мальдивах. Украинские журналисты выяснили, что лидер нации выложил тогда за 6-дневный новогодний отпуск около $500 тысяч. Это страшно обозлило граждан страны.
Помимо этого, народ взволновала история о том, что выезжал глава государства инкогнито с липовым паспортом. В начале нынешнего июля по данному факту открыто уголовное дело – Госбюро расследований намерено установить, кто пропустил через госграницу действующего президента и его окружение по поддельным документам.

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