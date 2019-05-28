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СМИ: Порошенко планирует спонсировать партию Ляшко

28 мая 2019, 13:39  •  51 • Украина
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко договорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко о спонсорстве, предусматривающем критику действующего главы государства Владимира Зеленского.
 
© РИА Новости
 

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в Радикальной партии. 

По данным источника, соответствующая договорённость между Ляшко и Порошенко уже достигнута.

«Именно в его (Порошенко. — RT) интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов», — указывает издание.

Ранее Порошенко заявил, что Зеленский нарушил Конституцию Украины решением о роспуске Верховной рады. 

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