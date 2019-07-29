СМИ: Порошенко отказался от государственной охраны

Бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался от государственной охраны.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.

При этом не сказано, на какой именно срок он отказался от государственной охраны.

Отмечается также, что Порошенко улетел с семьёй в Стамбул.

В январе 2018 года СМИ сообщали, что Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.