СМИ: Порошенко на предвыборном съезде упомянул Россию 21 раз

Президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на предвыборном съезде произнёс слово «Россия» и его производные 21 раз, подсчитало интернет-издание «Страна.ua».

Сообщается, что слова «пенсии» или «пенсионеры» он при этом произнёс всего три раза, «зарплаты», «победа» и его производные — два, «социальный» — пять, а «бедность» — три.

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На этом съезде Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.