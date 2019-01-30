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СМИ: Порошенко на предвыборном съезде упомянул Россию 21 раз

30 января 2019, 13:54  •  64 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на предвыборном съезде произнёс слово «Россия» и его производные 21 раз, подсчитало интернет-издание «Страна.ua».
 
Reuters
 

Сообщается, что слова «пенсии» или «пенсионеры» он при этом произнёс всего три раза, «зарплаты», «победа» и его производные — два, «социальный» — пять, а «бедность» — три. 

Подробнее — на ИноТВ.

На этом съезде Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

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