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СМИ Порошенко льют на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации - олигарх Коломойский

23 ноября 2018, 00:39  •  69 • Политика
Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в тотальном контроле над СМИ. По мнению бизнесмена, президент Украины уже начинает чуять конец своей власти в стране. Поэтому пропрезидентские СМИ вываливают на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации, чтобы хоть как-то улучшить имидж Порошенко, утверждает украинский олигарх.
До президента Украины Петра Порошенко начинает доходить, что его шансы на переизбрание главой государства стремятся к нулю. Из-за этого он пытается захватить полный контроль над всем медийным пространством страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
«Такого никогда не было. Ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиапространство», - подчеркнул он в видеоинтервью, опубликованном на портале YouTube.
По словам олигарха, Порошенко полностью провалил свой президентский срок, и второго ему почти точно не видать. По этой причине пропрезидентские СМИ Украины не переставая льют на головы граждан страны тонны пропагандистской дезинформации. Таким образом они пытаются хоть как-то улучшить имидж Порошенко, говорит Коломойский.
«На 99% исключаю, что Порошенко победит на президентских выборах», - цитирует Утро.ру слова украинского олигарха.

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