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СМИ Порошенко льют на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации - олигарх Коломойский
23 ноября 2018, 00:39 • 69 • Политика
Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в тотальном контроле над СМИ. По мнению бизнесмена, президент Украины уже начинает чуять конец своей власти в стране. Поэтому пропрезидентские СМИ вываливают на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации, чтобы хоть как-то улучшить имидж Порошенко, утверждает украинский олигарх.
До президента Украины Петра Порошенко начинает доходить, что его шансы на переизбрание главой государства стремятся к нулю. Из-за этого он пытается захватить полный контроль над всем медийным пространством страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
По словам олигарха, Порошенко полностью провалил свой президентский срок, и второго ему почти точно не видать. По этой причине пропрезидентские СМИ Украины не переставая льют на головы граждан страны тонны пропагандистской дезинформации. Таким образом они пытаются хоть как-то улучшить имидж Порошенко, говорит Коломойский.
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