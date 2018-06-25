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СМИ: Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

25 июня 2018, 23:09  •  45 • Украина
Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что полицейские нашли похищенного ранее сына ливийского дипломата.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

«Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники», — сказал он.

Как сообщили «112 Украина» в пресс-службе полиции Киева, похищенным является гражданин Ливии Абдусалам 1992 года рождения, сын финансового атташе ливийского посольства на Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на его имя.

Ранее СМИ писали, что в Киеве похитили сына дипломата посольства Ливии.

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