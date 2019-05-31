СМИ показали, как будет выглядеть будущая американская гиперзвуковая ракета

О том, как проходят работы по созданию Hypersonic Weapons System, стало известно из доклада генерала Нила Тургуда, руководителя недавно созданного Управления ускоренного развития и критических технологий армии США. Именно это подразделение занимается разработкой в области самых приоритетных военных программ, среди которых – создание гиперзвукового, космического и лазерного оружия.

Как пишет издание Breaking Defence, заострять внимание на новом ракетном оружии Тургуд не стал, а все выводы участники конференции могли сделать, разглядывая кадры сопровождавшей доклад презентации.

Гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) станет основным элементом представленной ракетной системы, а до максимальной скорости ее разгонит специальный твердотопливный ускоритель.

Фото: скриншот публиации в издании Breaking Defence/breakingdefense.com

Запуск ракеты будет осуществляться из пускового контейнера 10-метровой длины. Один тягач марки Oshkosh M983A4 сможет принять два таких пусковых блока. Управляет огнем стандартная армейская система AFATDS версии 7.0.

"Эта оружейная платформа не дальнобойная артиллерия. Это стратегическое оружие для лидеров на стратегическом уровне", - заявил в ходе доклада Нил Тургуд.

Предполагается, что к испытаниям гиперзвуковой ракеты приступят в 2021 году. Одновременно в США разрабатывают еще несколько аналогичных комплексов.

Гиперзвуковая ракета – не единственное вооружение, о котором рассказал на конференции глава RCCTO. Немало времени он уделил и сообщению о лазерном оружии для американской армии, которое может "дешево, но надежно" помочь военным уничтожать минометные и артиллерийские снаряды, ракеты систем залпового огня и даже "рои" беспилотников.

Однако и лазеры, и микроволновое оружие, над которым также ведутся работы, имеют один главный недостаток, на который обратил внимание генерал: действие их строго направленное. Поэтому при массированных налетах, к примеру, "роя" беспилотников оно не слишком эффективно.

"Лазеры могут уничтожить объект быстро. Однако если таких объектов будет много, это станет проблемой. Впрочем, уничтожить хотя бы одну угрозу лучше, чем показать нулевой результат", - отметил Тургуд.