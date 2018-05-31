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СМИ: Подозреваемый в организации убийства Бабченко отказался от сделки со следствием

31 мая 2018, 15:09  •  222 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура предлагали подозреваемому в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко сделку со следствием. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 
© Reuters
 

Сообщается, что предполагаемому организатору предлагали дать показания на одного человека, фамилию которого обещали назвать позже, однако он отказался от дачи любых показаний.

По информации издания, подозреваемый является украинским коммерсантом, который поставлял товары военного назначения Укроборонпрому.

Ранее СМИ передавали, что СБУ сообщила предполагаемому организатору убийства Бабченко о подозрении в терроризме.

30 мая в ведомстве заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

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