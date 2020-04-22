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СМИ: Пхеньян готовится к смене власти
22 апреля 2020, 14:10 • 50 • Политика
Во главе Северной Кореи может встать женщина
Председателю КНДР Ким Чен Ыну из-за болезни сложно исполнять свои обязанности. Должность главы государства может перейти к его сестре Ким Ё Чжон. Об этом пишет японская пресса.
По данным Yomiuri Shimbun, в Пхеньяне еще в конце прошлого года на заседании ЦК партии было решено, что в случае смерти Ким Чен Ына или сильного ухудшения его здоровья роль лидера нации перейдет к его родной сестре. Она получила образование в Швейцарии, давно считается вторым человеком в Республике, брат доверяет ей. В частности, она сопровождала его в поездке по России в 2019 году.
В последнее время именно подпись Ким Ё Чжон стоит на важных документах, касающихся, например, военных заказов, передает KBS World со ссылкой на источники в правительстве Японии и Южной Кореи. Это дает основания полагать, что слухи о тяжелой болезни главы КНДР имеют основания.
Ранее Ким Чен Ын не появился на публичном мероприятии в честь годовщины рождения дня рождения Ким Ир Сена. В CNN объяснили это ухудшением здоровья председателя КНДР, который страдает ожирением, диабетом, гипертонией и еще рядом заболеваний. В Пхеньяне эти слухи никак не прокомментировали.
Президент США Дональд Трамп на брифинге 21 апреля заявил, что не в курсе болезни северокорейского коллеги, но рекомендовал не верить CNN, которое часто грешит распространением слухов. В Кремле также ответили, что видели сообщения в прессе, но предпочитают не делать никаких выводов, пока информация не подтвердится по официальным каналам, пишет РБК.
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