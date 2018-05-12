СМИ: первая группа пилотов в Афганистане пересела с вертолетов Ми-17 на Black Hawk

• 80 • Украина

ВАШИНГТОН, 12 мая. Первая группа афганских военных летчиков пересела с привычных для них российских вертолетов Ми-17 на американские UH-60 Black Hawk. Об этом сообщила с авиабазы Баграм газета министерства обороны США Stars and Stripes.

По ее свидетельству, первую разведывательную миссию, связанную с подготовкой парламентских выборов, афганские пилоты выполнили на американских винтокрылых машинах в провинции Гильменд 8 мая. В ней было задействовано три вертолета. Всего к настоящему времени у афганцев готово 4 экипажа UH-60 Black Hawk. А к весне 2019 года американские инструкторы рассчитывают подготовить более 30 таких экипажей.

Навыкам эксплуатации винтокрылых машин UH-60 Black Hawk афганцы обучаются на военном аэродроме в Кандагаре. Весь курс подготовки длится около 16 недель. Обучение предусматривает два этапа (начальный, продолжительностью шесть недель, и основной, на который требуется 10 недель), причем эти курсы проходят как начинающие пилоты, так и их опытные коллеги, имеющие налет на вертолетах Ми-17. Первая фаза обучения проходит не только в Афганистане, но и в США, Чехии и ОАЭ.

Как заявил в октябре 2017 года на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, глава командования сухопутных войск США, отвечающего за оказание военной помощи другим странам, генерал-майор Стивен Фармен, Пентагон исходит из того, что Вооруженные силы (ВС) Афганистана полностью пересядут с Ми-17 на UH-60 Black Hawk в течение трех-пяти лет.

" <...> Этот процесс будет идти <...> в течение следующих трех-пяти лет", - заявил американский военачальник, комментируя вопрос о том, как скоро афганцы, по мнению военного ведомства США, смогут начать самостоятельно эксплуатировать UH-60 Black Hawk и обслуживать эти машины.

Поставки Кабулу подержанной боевой техники Вашингтон начал в сентябре 2017 года. По словам Фармена, он и его подчиненные занимались подготовкой программы поставок вертолетов UH-60 Black Hawk в Афганистан на протяжении почти девяти месяцев.

К настоящему времени США передали Афганистану 11 этих летательных аппаратов. Как ожидается, к концу 2018 года это число увеличится до 28. Вертолеты поставляются в самой дешевой модификации Alpha. В общей сложности Кабулу намечается предоставить 159 таких машин. Процесс поставок планируется завершить в 2024 году.

Всего на вооружении Военно-воздушных сил Афганистана стоит, в соответствии с американскими данными, 45 Ми-17, из которых примерно 25 сейчас не эксплуатируются. Кроме того, еще около 30 Ми-17 использует спецназ афганских ВС. Как полагает минобороны США, к середине 2019 года афганцы будут вынуждены прекратить их эксплуатацию из-за отсутствия запчастей и регулярного обслуживания. Эта ситуация возникла по вине США после введения ими санкций в отношении России на фоне резкого обострения отношений из-за событий на Украине.

Как утверждал генерал Фармен, решение о передаче вертолетов UH-60 Black Hawk Афганистану было принято в том числе в связи с тем, что становилось сложно доставать запчасти для Ми-17.

По имеющимся сведениям, каждый UH-60 Black Hawk, поставляемый в Афганистан, обходится Пентагону примерно в $8 млн. Решение о передаче этой техники Кабулу военное ведомство выработало не в последнюю очередь под давлением со стороны Конгресса США, который добивался прекращения закупок Ми-17 для нужд афганцев и их регулярного обслуживания российскими специалистами. Пентагон запрашивает у Конгресса $814 млн на реализацию этой программы, средства на нее должны выделяться каждый год частями по линии военного бюджета США. Таким образом, будущее этой программы по большому счету остается неясным.

Тем не менее Фармен выразил уверенность в том, что проект будет благополучно доведен до логического конца. "Любой, кто служит там [в Афганистане], знает, что передвижение на вертолетах имеет ключевое значение, поэтому мы уходим от Ми-17. Основной момент заключается в том, что речь идет о чрезвычайно долгосрочном обязательстве США перед Афганистаном", - сказал при этом генерал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники