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СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
28 сентября 2021, 05:50 • 165 • Политика
Во время встречи 22 сентября генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли спросил начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, готов ли Владимир Путин предоставить русские военные базы в Средней Азии для нужд Пентагона. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Речь идёт о русских базах в Киргизии и Таджикистане, которые американцы могли бы использовать в период борьбы с террористами, в том числе и в недавно оставленном ими Афганистане. Однако, коллега Марка Милли оставил его вопрос без ответа.
Сообщается, что американский генерал поднял эту тему по просьбе сотрудников Совета нацбезопасности президента США Джо Байдена.
В Пентагоне, однако, официально не подтверждают, что данный вопрос действительно обсуждался в ходе встречи Милли и Герасимова, признает The Wall Street Journal.
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