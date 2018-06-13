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СМИ: Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по делу МН17
13 июня 2018, 11:54 • 295 • Украина
Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, касающееся уголовного преследования подозреваемых в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года.
© Reuters
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Соглашение было одобрено 12 июня и оно устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет осуществляться в голландском суде, скорее всего в Гааге.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что одобрение соглашения является важным шагом на пути к поиску истины и «привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв».
Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17.
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