Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "...
Главная / Политика

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

20 мая 2020, 10:55  •  26 • Политика
Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
Знаменательной датой может стать 24 июня
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день – 24 июня. Об этом сообщают СМИ. Предложение объединить два важных события обсуждается в администрации главы российского государства.
При этом окончательное решение будет принято, исходя из эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
24 июня рассматривается как основная дата проведения Парада Победы, так как именно в этот день прошел парад в 1945 г., сообщает издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их данным, в этот же день может пройти голосование по поправкам в Основной закон страны.
При этом объединение двух мероприятий удобно, ведь в таком случае 24 июня будет объявлено выходным днем, отмечает URA.RU. Также, по информации издания, ранее в региональных администрациях обсуждались подробности о подготовке к голосованию, в частности, говорили о двух датах его проведения – 24 июня и 8 июля.
Как напоминает "Свободная пресса", два важных для государства мероприятия были перенесены президентом России из-за пандемии коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
20 мая 2020, 01:55
"Вы уж определитесь, в ухо вшит чип или я "по темнику шпарю"?": Собчак высмеяла Навального
20 мая 2020, 08:55
Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии
20 мая 2020, 06:55
"Это что, шутка?": Призыв Жириновского о ликвидации Совфеда привёл сенаторов в замешательство
20 мая 2020, 04:55
В Госдуме предложили расширить медикам полномочия по спасению людей
20 мая 2020, 01:55
Врачебная война: когда решится проблема с выплатами медикам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ "заманчивое" предложение
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
15 мая 2020, 01:55
"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
13 мая 2020, 11:55
Украинские власти начали публично шантажировать Россию - Чеснаков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.