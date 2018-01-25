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СМИ освещают всех одинаково: ЦИК "утёр нос" Собчак неопровержимыми доказательствами

25 января 2018, 03:24  •  162 • Политика
Телеканалы представили ЦИК данные о равном освещении всех кандидатов.
Центризбирком провёл заседание рабочей группы с участием представителей федеральных каналов, на котором последние предоставили доказательства равномерного освещения деятельность всех кандидатов на пост президента России. Это стало реакцией на жалобы кандидатов в президенты России Ксении Собчак и Владимира Михайлова о том, что телеканалы ущемляют их права на неравномерное освещение в СМИ.
Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что жалоба Собчак была основана на данных движения "Голос". Однако мониторинг СМИ был проведён ненадлежащим образом. В частности, не был проведён полный мониторинг телеканалов, то есть были сделаны выборочные рассмотрения, были взяты отдельные передачи и проанализированы с точки зрения освещения кандидатов.
"По сути заявители не провели полный мониторинг каналов, в отношении которых была подана жалоба", - заявила секретарь ЦИК.
Так же она порекомендовала Собчак и Михайлову заранее планировать свои мероприятия и извещать о них телеканалы, чтобы они имели больше возможностей по размещению соответствующих материалов в своей сетке вещания.

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