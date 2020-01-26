СМИ опубликовали запись беседы Трампа об Украине и России

Агентство Associated Press опубликовало запись, на которой, как утверждают авторы материала, президент США Дональд Трамп во время ужина в 2018 году обсуждал Украину и то, как долго она сможет «бороться с Россией».

В сообщении агентства говорится, что на ужине, который был записан в Trump Hotel в Вашингтоне, присутствовали сам глава государства и «связанные с адвокатом президента Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман».

Как утверждает автор, во время мероприятия Трамп задаёт вопрос: «Как долго они продержатся в борьбе с Россией?».

Кроме того, отмечается, что на записи слышно, как присутствующие обсуждают бывшего посла США на Украине Мари Йованович, а в ходе разговора Трамп призывает уволить её.

В октябре 2019 года в США четырёх человек заподозрили в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает Дональда Трампа.

Как сообщал NBC, по данному делу арестованы два предпринимателя — Игорь Фруман и Лев Парнас, которые сотрудничали с адвокатом Трампа Руди Джулиани. В том же месяце Associated Press отмечало, что три бизнесмена, в числе которых были Парнас и Фурман, а также Гарри Сарджиант III, планировали смещение Андрея Коболева с поста главы «Нафтогаза» и его дальнейшую замену на Андрея Фаворова.

В январе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит словам Льва Парнаса о контактах между США и Украиной, которые послужили поводом для начала процедуры импичмента Трампа.