СМИ опровергли задержание в Алматы племянника Назарбаева

СМИ, ранее сообщившие о задержании в Алматы экс-замглавы Комитета национальной безопасности Казахстана - племянника Назарбаева Самата Абиша, опровергли информацию..

В Алматы задержан племянник экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.kz со ссылкой на источник.

Позднее главред Orda.kz разместила новый пост с опровержением информации:

Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять. Мы удалили предыдущее сообщение.

Ранее стало известно, что Абиш был уволен с поста первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Это произошло после того, как Назарбаева на посту главы Совета Безопасности сменил президент Токаев 5 января.

Никаких подробностей о местонахождении Абиша не приводится.

Протесты в Казахстане начались со 2 января, власти после столкновений и стрельбы ввели в стране режим ЧС до 19 января.