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СМИ опровергли задержание в Алматы племянника Назарбаева

07 января 2022, 15:15  •  108 • Политика
СМИ, ранее сообщившие о задержании в Алматы экс-замглавы Комитета национальной безопасности Казахстана - племянника Назарбаева Самата Абиша, опровергли информацию..
В Алматы задержан племянник экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.kz со ссылкой на источник.
Позднее главред Orda.kz разместила новый пост с опровержением информации:
Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять. Мы удалили предыдущее сообщение.
Ранее стало известно, что Абиш был уволен с поста первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Это произошло после того, как Назарбаева на посту главы Совета Безопасности сменил президент Токаев 5 января.
Никаких подробностей о местонахождении Абиша не приводится.
Протесты в Казахстане начались со 2 января, власти после столкновений и стрельбы ввели в стране режим ЧС до 19 января.

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