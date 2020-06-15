Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / Политика

СМИ: названо место начала третьей мировой войны

15 июня 2020, 18:00  •  205 • Политика
Фото: pixabay.com
США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта
В отправке ударных корабельных авианосных групп США в точку на Тихом океане, расположенную недалеко от Пекина специалисты увидели аналогию в событиях 2003 года. Тогда Штаты также отправили три ударные группы для войны с Ираком. Полагают, что это не просто демонстрация силы американцами, а реальная угроза.
Обозреватель “Аргументы недели” Александр Шарковский считает, что в результате этих действий в Тихом океане может начаться серьезный военный конфликт, который послужит началом третьей мировой войны. Он указывает, что внушительный набор вооружений ударных групп может заняться решением многосложных боевых задач. Кроме того, американцы, по его словам, еще в мае послали свои подлодки в неопределенную точку в Тихом океане.
В Пекине насторожены действиями США. В ответ на военный жест американцев КНР заявили о возможности проведения учений с использованием огневой мощи.
Из-за конфликта Китая и Индии ситуация может слишком обостриться, считает Шарковский. Он объясняет, что Индия, если начнется военный удар, примет сторону Штатов. При этом на помощь КНР подоспеет Пакистан – один из заклятых врагов Индии. Из-за того, что эти страны входят в “Ядерный клуб”, под угрозой могут оказаться жизни многих людей, считает эксперт.
Ранее бывший министр Украины высказался, что Незалежная и без того оказалась на пороге третьей мировой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



205
Источник
Похожие новости
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
15 июня 2020, 03:00
Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
15 июня 2020, 06:00
Новый российский "контргиперзвук" приятно "удивит" наших партнёров - Путин
15 июня 2020, 01:00
"США никак не выберутся из "цветной ...": Мартынова насторожило "антивоенное" заявление Трампа
15 июня 2020, 01:00
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Д...
15 июня 2020, 03:00
Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мир...
15 июня 2020, 06:00
Новый российский "контргиперзвук" приятно "удивит" наших партнёро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
09 июня 2020, 14:55
Обстановка у дома актёра Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.