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СМИ назвали возможную дату встречи Зеленского и Трампа
19 сентября 2019, 23:54 • 51 • Украина
Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
© РИА Новости Reuters
«Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что запланированная продолжительность встречи составит 45 минут, однако она «может продлиться и дольше».
Ранее в пресс-службе вице-президента США Майка Пенса сообщили, что лидеры Украины и Соединённых Штатов встретятся на полях ГА ООН.
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