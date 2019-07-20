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СМИ назвали возможного кандидата на пост спикера Рады

20 июля 2019, 18:54  •  131 • Украина
Дмитрий Разумков, лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», как предполагается, может стать спикером Верховной рады после внеочередных выборов, передаёт РБК со ссылкой на информированные источники.
 
Reuters
 

«Он заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании. — RT) была на нём», — пояснил собеседник издания. 

При этом отмечается, что сам Разумков, возглавляющий список партии, данную информацию не прокомментировал.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на воскресенье, 21 июля.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в украинский парламент.

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