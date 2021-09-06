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СМИ назвали реальную причину переговоров Путина с королем Иордании
06 сентября 2021, 21:25 • 232 • Политика
Монарх попросил президента России о помощи
В конце августа состоялась встреча Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы II. Бывший министр информации и культуры Салех Аль-Колаб раскрыл, о чем говорили лидеры двух стран.
Издание "Русская весна" с ссылкой на Asharq Al-Awsat пишет, что монарх обеспокоен тем, что сирийский город Деръа, который расположен недалеко от границы с Иорданией, стал оплотом терроризма.
Так, за последние несколько лет в Иорданию из Сирии бежало порядка одного миллиона беженцев. От этого не может не страдать экономическая и социальная жизнь страны, не говоря уже о вопросах национальной безопасности.
На данный момент, по словам Аль-Колаба, Россия является единственной страной, которая в состоянии держать ситуацию в Сирии под контролем, поэтому также сможет поспособствовать прекращению потока сирийцев в королевство.
Также экс-министр добавил, что у Иордании уже нет сил, чтобы терпеть этот нескончаемый поток, который со временем превратился в террористический анклав. Остается надеется, что объединенные силы Сирийской Арабской Республики и России смогут наконец очистить юг Сирии террористов и сделать так, чтобы мирное население вернулась в Деръа спустя много лет.
Ранее в Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить с Зеленским.
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