|
СМИ назвали имя возможного временного главы посольства США на Украине
18 мая 2019, 22:54 • 17 • Украина
Государственный департамент предложил экс-послу Соединённых Штатов на Украине Уильяму Тейлору стать временным поверенным в Киеве, передаёт ZN.ua со ссылкой на информированные источники.
© Google maps
По данным портала, временный поверенный, предположительно, проработает в американской дипмиссии в украинской столице около года.
Ранее в Государственном департаменте заявили, что посол США на Украине Мари Йованович покинет пост одновременно с завершением полномочий действующего украинского лидера Петра Порошенко.
В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оценил работу Йованович.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2019, 12:39
|
14 мая 2019, 08:24
|
15 мая 2019, 20:24
|
12 мая 2019, 19:12
|
17 мая 2019, 11:09
|
15 мая 2019, 07:24
|
18 мая 2019, 10:09