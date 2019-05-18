СМИ назвали имя возможного временного главы посольства США на Украине

Государственный департамент предложил экс-послу Соединённых Штатов на Украине Уильяму Тейлору стать временным поверенным в Киеве, передаёт ZN.ua со ссылкой на информированные источники.

По данным портала, временный поверенный, предположительно, проработает в американской дипмиссии в украинской столице около года.

Ранее в Государственном департаменте заявили, что посол США на Украине Мари Йованович покинет пост одновременно с завершением полномочий действующего украинского лидера Петра Порошенко.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оценил работу Йованович.