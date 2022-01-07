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СМИ: Назарбаев покинул Казахстан вместе с членами семьи
07 января 2022, 19:20 • 443 • Политика
Источники издания Orda утверждают, что экс-президент Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан.
С момента начала беспорядков в Казахстане официальные СМИ ничего не сообщают о местонахождении первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Издание Orda и его главред Гульнара Бажкенова обращают внимание, что в официальных сообщениях властей не упоминаются ни его имя, ни имена членов семьи первого президента.
- утверждает СМИ, которое цитирует "Коммерсант".
Ранее издание сообщало о задержании племянника Назарбаева в Алма-Ате, который отставлен с поста замглавы Комитета нацбезопасности, однако позднее эта информация была опровергнута.
СМИ также обратило внимание, что в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном.
Ранее Царьград сообщал, что накануне появлялась информация о полётах частных джетов, принадлежащих его семье, в Бишкек, но официально её никто не подтвердил.
Назарбаев ушёл с поста президента Казахстана в 2019 году, он до последних событий занимал пост главы Совета безопасности республики. Сейчас этот пост занял президент Токаев.
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