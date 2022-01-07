СМИ: Назарбаев покинул Казахстан вместе с членами семьи

Источники издания Orda утверждают, что экс-президент Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан.

С момента начала беспорядков в Казахстане официальные СМИ ничего не сообщают о местонахождении первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Издание Orda и его главред Гульнара Бажкенова обращают внимание, что в официальных сообщениях властей не упоминаются ни его имя, ни имена членов семьи первого президента.

Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остаётся только старший брат Болат Назарбаев,

- утверждает СМИ, которое цитирует "Коммерсант".

Ранее издание сообщало о задержании племянника Назарбаева в Алма-Ате, который отставлен с поста замглавы Комитета нацбезопасности, однако позднее эта информация была опровергнута.

СМИ также обратило внимание, что в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном.

Ранее Царьград сообщал, что накануне появлялась информация о полётах частных джетов, принадлежащих его семье, в Бишкек, но официально её никто не подтвердил.

Назарбаев ушёл с поста президента Казахстана в 2019 году, он до последних событий занимал пост главы Совета безопасности республики. Сейчас этот пост занял президент Токаев.