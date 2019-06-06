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СМИ: националисты забросали файерами дом Порошенко

06 июня 2019, 20:09  •  118 • Украина

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Националисты пикетируют загородный дом экс-президента Украины Петра Порошенко под Киевом, требуя его ареста. Об этом сообщил телеканал "112 Украина" в четверг.

Около 100 активистов возле дома бывшего президента в селе Козин скандируют: "Порошенко - за решетку!" и настаивают на привлечении к ответственности самого экс-президента и его соратников Гладковских, причастных к скандалу вокруг коррупции в госконцерне "Укроборонпром". Протестующие зажгли файеры и шины, у них в руках - флаги Украины и националистических организаций. Пикетчики возле центральных ворот на въезде в усадьбу Порошенко поставили колонки, из которых звучат украинские патриотические песни.

Как заявил в ходе акции координатор организации "Гражданский контроль - честная страна" Владислав Литвинчук, протестующие грозят сделать акцию бессрочной, если власть будет медлить с расследованием возможного участия Порошенко в скандале с хищениями в "Укроборонпроме". "Будем здесь и днем, и ночью", - добавил Литвинчук.

По его словам, за время президентства Порошенко увеличил свое состояние в 18 раз. "После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли кто он такой", - сказал Литвинчук. Он подчеркнул, что главное требование протестующих в том, чтобы Генеральная прокуратура и МВД расследовали дело по Порошенко. "На него уже написали не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении", - сказал он.

По данным активистов, подобную акцию они намерены провести и у дома Гладковских. Концерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что, в частности, стоило значительного падения рейтинга Порошенко перед выборами главы государства.

Как сообщалось по результатам журналистского расследования, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Игорь Гладковский, который входит в ближайшее окружение Петра Порошенко, якобы был участником миллионных схем по хищениям в оборонном комплексе. СМИ утверждают, что Гладковский вместе с партнерами с ведома руководства "Укроборонпрома" организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники государственным оборонным предприятиям по завышенным в несколько раз ценам. После обнародования скандального репортажа украинское правительство распорядилось провести международный аудит "Укроборонпрома".

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