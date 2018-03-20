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СМИ: Националисты сожгли изображения Бандеры и Шухевича у украинского посольства в Варшаве

20 марта 2018, 10:39  •  69 • Украина
В Варшаве националисты сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича возле украинского посольства. Об этом сообщает Fakty.interia.
 
© Скриншот с видео RUPTLY
 

Как отмечается, участники акции скандировали лозунги «Шухевич — убийца!» и «Бандеровские убийцы!». Также они держали плакаты с надписью «Бандеровец не мой брат».

По информации издания, в акции участвовали представители Национального движения, «Всепольской молодёжи» и Национального радикального лагеря.

Ранее СМИ сообщили, что граждане Украины, которые хотят получить вид на жительство в Польше, должны ответить на вопрос о своём отношении к лидеру УПА* Степану Бандере.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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