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СМИ: Националисты сожгли изображения Бандеры и Шухевича у украинского посольства в Варшаве
20 марта 2018, 10:39 • 69 • Украина
В Варшаве националисты сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича возле украинского посольства. Об этом сообщает Fakty.interia.
© Скриншот с видео RUPTLY
Как отмечается, участники акции скандировали лозунги «Шухевич — убийца!» и «Бандеровские убийцы!». Также они держали плакаты с надписью «Бандеровец не мой брат».
По информации издания, в акции участвовали представители Национального движения, «Всепольской молодёжи» и Национального радикального лагеря.
Ранее СМИ сообщили, что граждане Украины, которые хотят получить вид на жительство в Польше, должны ответить на вопрос о своём отношении к лидеру УПА* Степану Бандере.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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