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СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной

22 апреля 2020, 16:10  •  198 • Политика
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представитель Эр-Рияда агрессивно кричал на главу РФ. Москва все отрицает
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд якобы по телефону наорал на президента России Владимира Путина, угрожая ему завалить рынок арабской нефтью на фоне недоговоренностей по условиям добычи сырья. Об этом написала Middle East Eye со ссылкой на некие собственные источники.
По информации издания, мартовский "звонок закончился плохо", а его итогом стала ценовая война на черное золото.
Саудовские чиновники, знавшие о катастрофическом разговоре, сообщили, что скандал грозит свести на нет многомесячную разрядку в отношениях между двумя странами, в рамках которой была достигнута договоренность о значительной торговле оружием.
Отмечается, что звонок состоялся незадолго до встречи ОПЕК+ 6 марта, на которой основные производители нефти не смогли согласовать сокращение добычи черного золота, несмотря на падение мирового спроса в результате пандемии коронавируса.
"Как раз перед этой встречей между Путиным и бен Сальманом был звонок. Наследный принц был очень агрессивным и выдвинул ультиматум. Он пригрозил, что если не будет соглашения, саудовцы начнут ценовую войну", – говорится в статье.
Издание подчеркивает, что разговор "был очень личным", а лидеры якобы "кричали друг на друга". Путин ультиматум отверг, и все закончилось плохо, сообщил саудовский чиновник на условиях анонимности.
Также собеседник Middle East Eye заявил, что на провальный звонок наследного принца "благословил" лично президент США Дональд Трамп через своего старшего советника и зятя по совместительству Джареда Кушнера.
Как справедливо замечает "Царьград", с трудом верится, чтобы Путин кричал на своего оппонента, как и невозможно представить обратную картину – орущего и ставящего Кремлю ультиматумы лидера Саудовской Аравии.
Москва быстро отреагировала на подобные слухи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту информацию "очередной чушью", пишет РИА "Новости". Более представитель Кремля по данной теме распространяться не стал.

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