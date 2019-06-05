Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские согла...
Игры Коломойского не интересуют: Зеленский высказал свою позицию в ситуации с П...
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдв...
«Диалог должен быть на равных»: сможет ли Украина помешать возвращению России в ...
Главная / Политика

СМИ нашли в числе спонсоров кампании Зеленского человека, которого изгнали с Украины

05 июня 2019, 03:54  •  43 • Политика
Неожиданное открытие украинских СМИ может сильно ударить по репутации президента Владимира Зеленского. Оказалось, что спонсором его предвыборной кампании мог быть человек, которого изгнали с Украины после Майдана, - Виктор Янукович.
Зеленскому и без того приходится очень нелегко. Победив в борьбе за пост президента, он оказался под перекрёстным огнём самых разных политических сил. Одни считают его продолжателем политики Порошенко, другие корят за недостаточное потакание националистам.
Теперь всё может ухудшиться, пишет портал Дни.ру. Издание The Babel заявило о связи Зеленского и экс-президента Украины Виктора Януковича. Напомним, что он был изгнан из страны после госпереворота. При этом у него осталось крайне мало сторонников; даже непримиримые политические деятели преимущественно солидарны в отношении к экс-президенту.
Журналисты выяснили, что спонсорами кампании Зеленского были социолог Игорь Дементьев и предприниматель Андрей Савченко. По слухам, оба тесно связаны с семьёй Януковича.
Дементьев не раз помогал соратникам Виктора Януковича занимать высокие посты. Да и сам оказался не промах и в итоге добрался до должности первого замглавы правления Всеукраинского банка развития. Возглавлял банк сын Януковича Александр. Дементьев перечислил Владимиру Зеленскому 140 тысяч гривен - это около 350 тысяч рублей.
Савченко, бизнес-партнёр Александра Януковича, пожертвовал на предвыборную кампанию экс-комика 1,5 миллиона гривен, или около 3,6 миллиона рублей. Команда Зеленского возможную связь с Виктором Януковичем отрицать не стала. В штабе партии "Слуга народа" ответили, что невозможно было проверить всех жертвователей и внести деньги мог любой желающий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
04 июня 2019, 09:39
Врио главы Республики Алтай объявил о выдвижении на выборы от "Единой России"
05 июня 2019, 00:39
В Кремле оценили заявление Трампа о «выводе людей» из Венесуэлы
05 июня 2019, 03:54
"США - как лунатики!": Американские СМИ испугало, что Россия обогнала Запад по ядерным запасам
04 июня 2019, 21:24
"Защита выборов от троллей": Косачев посмеялся над попыткой Штатов законом ударить по несуществующим персонажам
04 июня 2019, 21:24
"Хочет стать "властелином мира": Украинские СМИ заподозрили Путина в "страшном"
04 июня 2019, 21:24
Дипломатия панд на фоне торговой войны: Путин и Си Цзиньпин сверят часы перед лицом Трампа
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2019, 00:39
"Жест отчаяния": В Госдуме оценили "мародёрский" законопроект Вер...
05 июня 2019, 00:39
Пушков оценил шутку Зеленского о превосходстве над Порошенко
05 июня 2019, 00:39
Американский профессор предположил, где холодная война между Россией и США может пере...
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения...
05 июня 2019, 00:24
«Правовой нонсенс»: в Раду внесли законопроект о конфискации имущества у получивших п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2019, 07:39
Извольте заплатить по счёту, товарищи офицеры
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
31 мая 2019, 10:09
Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли"
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.