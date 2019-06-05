СМИ нашли в числе спонсоров кампании Зеленского человека, которого изгнали с Украины

Зеленскому и без того приходится очень нелегко. Победив в борьбе за пост президента, он оказался под перекрёстным огнём самых разных политических сил. Одни считают его продолжателем политики Порошенко, другие корят за недостаточное потакание националистам.

Теперь всё может ухудшиться, пишет портал Дни.ру. Издание The Babel заявило о связи Зеленского и экс-президента Украины Виктора Януковича. Напомним, что он был изгнан из страны после госпереворота. При этом у него осталось крайне мало сторонников; даже непримиримые политические деятели преимущественно солидарны в отношении к экс-президенту.

Журналисты выяснили, что спонсорами кампании Зеленского были социолог Игорь Дементьев и предприниматель Андрей Савченко. По слухам, оба тесно связаны с семьёй Януковича.

Дементьев не раз помогал соратникам Виктора Януковича занимать высокие посты. Да и сам оказался не промах и в итоге добрался до должности первого замглавы правления Всеукраинского банка развития. Возглавлял банк сын Януковича Александр. Дементьев перечислил Владимиру Зеленскому 140 тысяч гривен - это около 350 тысяч рублей.

Савченко, бизнес-партнёр Александра Януковича, пожертвовал на предвыборную кампанию экс-комика 1,5 миллиона гривен, или около 3,6 миллиона рублей. Команда Зеленского возможную связь с Виктором Януковичем отрицать не стала. В штабе партии "Слуга народа" ответили, что невозможно было проверить всех жертвователей и внести деньги мог любой желающий.