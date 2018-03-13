СМИ: Надежду Савченко планируют обвинить в подготовке военного переворота на Украине

Депутата Верховной рады Надежду Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота на Украине. Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах, знакомые с обстоятельствами дела.

По словам собеседника, следствие якобы выяснило, что Савченко ещё полгода назад обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны возможный переворот в стране.

В дальнейшем, по информации издания, депутат и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан помог с доставкой оружия для офицеров, согласившихся участвовать в затее Савченко.

«В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их», — добавил источник.

Ранее депутат Рады Андрей Тетерук заявил, что Савченко сбежала в Россию.

Данное заявление последовало вскоре после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана.