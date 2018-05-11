СМИ: Надежда Савченко отказалась от адвокатов в деле о подготовке терактов

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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую следствие подозревает в подготовке терактов в правительственном квартале Киева, отказалась от помощи адвокатов на суде по этому делу.

Об этом в пятницу сообщило издание "Украинская правда".

Изначально в пятницу она отказалась продолжать работу с адвокатами Олегом Соловьем и Дмитрием Бугаем. "Мы - я и Дмитрий Бугай - больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение", - рассказал Соловей.

По его словам, это произошло из-за некорректного поведения сестры депутата Веры Савченко. "Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все постороннее вмешательство не идет на пользу Надежде", - пояснил он.

Соловей добавил, что Вера Савченко пыталась привлечь к процессу адвоката Александра Шадрина. "Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина", - подчеркнул он. При этом Соловей обратил внимание, что готов продолжать работу с Савченко, если она захочет вернуть старую команду защиты и договорится с сестрой о невмешательстве в работу.

По версии украинского следствия, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку.