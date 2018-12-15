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СМИ: Начало «объединительного собора» в Киеве перенесли на вторую половину дня

15 декабря 2018, 15:09  •  111 • Украина
Издание «Вести» сообщает, что начало «объединительного собора», который проходит в Киеве, было решено перенести на вторую половину дня.
 
Reuters
 

Отмечается, что заминка связана с якобы прибытием на Украину константинопольского патриарха Варфоломея, однако официального подтверждения этой информации нет.

«По состоянию на 12:12 (13:12 мск) оказалось, что открытие собора перенесли на вторую половину дня, так как ждали Патриарха Константинопольского Варфоломея», — указывается в материале.

Ранее сообщалось, что «объединительный собор» под эгидой Константинопольского патриархата открылся в храме Святой Софии в центре Киева.

На Софийской площади собрались тысячи людей.

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